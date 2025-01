Minério de ferro atinge mínima de 7 semanas após alta de estoques e decepção com estímulos

Por Gabrielle Ng e Michele Pek

CINGAPURA (Reuters) - Os preços futuros do minério de ferro atingiram mínimas de sete semanas nesta terça-feira, pressionados pelo aumento dos estoques do ingrediente de fabricação de aço e pela decepção com a falta de mais estímulos monetários na China, principal mercado consumidor de minério.

O contrato de maio do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com queda de 1,38%, a 750 iuanes (102,38 dólares) a tonelada. No início da sessão, o contrato chegou a cair para o nível mais fraco desde 19 de novembro, a 745,5 iuanes.