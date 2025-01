Criação de vagas de trabalho setor privado dos EUA desacelera em dezembro, mostra ADP

WASHINGTON (Reuters) - A criação de vagas de trabalho no setor privado dos Estados Unidos desacelerou acentuadamente em dezembro, segundo o Relatório Nacional de Emprego da ADP divulgado nesta quarta-feira.

Foram abertos 122.000 vagas no mês passado, depois de 146.000 em novembro, em dado não revisado. Economistas consultados pela Reuters previam 140.000.

O relatório da ADP, desenvolvido em conjunto com o Laboratório de Economia Digital de Stanford, foi publicado antes do relatório de emprego de dezembro do Departamento do Trabalho.