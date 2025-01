Ministro da Economia do Japão promete coordenar política com BC

Por Leika Kihara

TÓQUIO (Reuters) - O governo do Japão coordenará estreitamente as políticas com o banco central já que a economia está em um estágio crítico de mudança para o crescimento impulsionado por salários e investimentos mais altos, disse o ministro da Economia, Ryosei Akazawa, nesta sexta-feira.

O Japão está há muito tempo preso em um "ciclo deflacionário e vicioso", no qual os preços e os salários estão estagnados, fazendo com que as famílias reduzam os gastos e as empresas se concentrem no corte de custos, disse ele.