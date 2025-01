ANÁLISE-Lucros recordes de bancos europeus fomentam conversas sobre fusões e aquisições

Conversas que antes não eram possíveis agora estão na mesa e "todos estão conversando com todos", disse um executivo sênior de um banco italiano.

No ano passado, foi registrado o maior volume anual de fusões e aquisições de serviços financeiros na Europa desde 2015, segundo a mais recente análise do setor feita pela EY. O volume total de acordos atingiu 52 bilhões de euros, incluindo 10 negócios de valor superior a 1 bilhão de euros, disse a EY.

Especialistas afirmam que a probabilidade de os participantes norte-americanos se lançarem sobre rivais europeus de baixo valor também está aumentando, especialmente na gestão de ativos, com gestores ativos de médio porte com preços de ações fracos, como a abrdn e a Schroders.

"As empresas dos EUA têm crescido mais rapidamente do que alguns dos participantes europeus, o que as coloca em uma posição mais forte", disse Dean Frankle, do Boston Consulting Group.

No entanto, a concretização de acordos enfrenta os mesmos obstáculos de oposição política e desafios regulatórios que impediram a realização de acordos no passado, dizem executivos e especialistas.