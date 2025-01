Bancos dos EUA devem relatar lucros mais fortes com impulso de taxas e trading

O JPMorgan Chase, o Wells Fargo, o Citigroup e o Goldman Sachs darão início à temporada de balanços do setor na quarta-feira, seguidos pelo Bank of America e pelo Morgan Stanley na quinta-feira.

"Os (resultados de) negócios de bancos de investimento estão muito bons", disse Richard Ramsden, analista bancário do Goldman Sachs.

Ele observou que é provável que os negócios apoiados por private equity aumentem.

"As avaliações melhoraram, as perspectivas de desinvestimentos, seja por meio de IPOs ou de vendas, melhoraram, e as condições de financiamento para os compradores também melhoraram."

Uma curva de rendimento mais acentuada para os Treasuries também apoiará os lucros dos credores. A curva atual permite que os bancos tomem dinheiro emprestado a taxas de juros de curto prazo mais baixas e façam empréstimos a taxas de longo prazo mais altas, aumentando sua receita com o pagamento de juros.

A receita proveniente de taxas aumentou 26% no quarto trimestre em relação ao ano anterior, impulsionada pelo aumento dos volumes de negócios e pela forte demanda por subscrição de títulos, segundo dados da Dealogic.