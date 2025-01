Departamento do Trabalho dos EUA fecha acordo com JBS para ajudar pessoas afetadas por trabalho infantil

Desde 2022, o Departamento do Trabalho dos EUA tem investigado várias empresas terceirizadas que prestam serviços de higienização em frigoríficos e prestadores de serviços de operações de captura de aves no país.

Essas investigações descobriram que os prestadores de serviços terceirizados da JBS empregavam crianças em trabalhos perigosos e durante turnos noturnos nas instalações da empresa em Colorado, Iowa, Minnesota e Nebraska, de acordo com o Departamento do Trabalho.

"A JBS assumiu a responsabilidade por crianças realizando trabalhos perigosos em suas instalações, propondo soluções concretas e aplicáveis para resolver esses problemas, estabelecendo o padrão como uma líder de mercado na prevenção do emprego ilegal de jovens", disse Jessica Looman, autoridade do Departamento do Trabalho.

Além da criação do fundo de 4 milhões de dólares para vítimas de trabalho infantil, a JBS contratará um especialista em conformidade com o trabalho infantil para revisar políticas e manter uma linha direta de ética de denúncias anônimas para preocupações com a conformidade, entre outras medidas.

A JBS afirma que não tolera o trabalho infantil e que, anteriormente, encerrou contratos com uma empresa dos EUA multada por contratar crianças.

A empresa não fez comentários em um primeiro momento nesta segunda-feira.