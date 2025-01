Ibovespa tem leve alta em início de semana com série de dados econômicos

O S&P 500 e o Nasdaq encerraram em queda, pressionados pelo aumento nos rendimentos dos Treasuries -- com o retorno do título de dez anos marcando 4,7902% no final da tarde, de 4,7740% na sessão anterior -- enquanto investidores recalibravam expectativas sobre o ritmo de cortes de juros do Federal Reserve, que divulga na quarta seu "Livro Bege".

DESTAQUES

- PETROBRAS PN subiu 0,35%, com menor ímpeto em comparação ao desempenho do petróleo no mercado externo, onde o barril do Brent encerrou com alta de 1,57%, a 81,01 dólares. A companhia informou nesta manhã que segue em análise com a Unigel em relação aos contratos de fábricas de fertilizantes, após a Reuters noticiar que a empresa pode fechar acordo para retomar a gestão de suas fábricas de fertilizantes nitrogenados no Nordeste, atualmente arrendadas para a Unigel.

- BTG PACTUAL UNIT ganhou 2,13%, a 28,32 reais, após upgrade do JPMorgan a "overweight", com analistas destacando o múltiplo atual de 7,3 vezes do preço sobre lucro estimado para 2025, o que "oferece um bom ponto de entrada para uma empresa que aumentou seus lucros em mais de 3 vezes desde 2019", disseram em relatório. O JPM tem preço-alvo de 38 reais para o papel ao final deste ano.

- ITAÚ UNIBANCO PN ganhou 0,72%, também fornecendo apoio positivo relevante para o Ibovespa, enquanto BANCO BRADESCO PN subiu 0,36%, BANCO DO BRASIL ON fechou estável e SANTANDER BRASIL UNIT avançou 0,29%. O índice do setor financeiro teve elevação de 0,46%.

- VALE ON fechou com variação negativa de 0,02%, após pregão volátil para o papel, mesmo em meio à alta nos contratos futuros de minério de ferro, com o contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrando as negociações do dia com alta de 1,92%, a 768,5 iuanes (104,82 dólares) a tonelada.