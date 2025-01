Nasdaq fecha em baixa e S&P 500 tem avanço modesto com taxas dos Treasuries em alta

Por Chuck Mikolajczak

NOVA YORK (Reuters) - O índice de tecnologia Nasdaq caiu nesta segunda-feira, enquanto o índice de referência S&P 500 se recuperou do menor nível em dois meses e obteve um leve ganho, conforme os rendimentos dos Treasuries permaneciam elevados, com investidores diminuindo as expectativas sobre o ritmo de cortes na taxa básica do Federal Reserve.

Dados econômicos recentes indicaram uma economia resistente com pressões de preços persistentes, o que pressionou as ações. Os comentários das autoridades do Fed elevaram os rendimentos dos títulos. O S&P 500 teve perdas semanais em quatro das últimas cinco semanas.