Pesquisa do Fed de Nova York revela expectativas de inflação mistas em dezembro

Por Michael S. Derby

NOVA YORK (Reuters) - As perspectivas dos consumidores norte-americanos sobre a trajetória esperada da inflação foram mistas em dezembro, em meio a preocupações crescentes sobre a capacidade das famílias de pagar dívidas, mostrou uma pesquisa do Federal Reserve de Nova York nesta segunda-feira.

O banco regional do Fed disse em sua última Pesquisa de Expectativas do Consumidor que os entrevistados veem a inflação daqui a um ano estável em 3% nos EUA. Já a previsão para as pressões sobre os preços em três anos subiu de 2,6% em novembro para 3%. Em um prazo de cinco anos, diminuiu de 2,9% para 2,7%.