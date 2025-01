Política de juros do BC caminha para nível "bastante contracionista", diz Guillen, do BC

BRASÍLIA (Reuters) - O diretor de Política Econômica do Banco Central, Diogo Guillen, disse nesta segunda-feira ter pouca dúvida de que a política de juros da autarquia está em patamar contracionista e está indo para “bastante contracionista”.

Em evento do Bradesco Asset, ele afirmou que ainda é cedo para se discutir o eventual momento que o BC irá parar o ciclo de alta nos juros. De acordo com o Guillen, esse é um tópico delicado e a autarquia sempre se guiará pela confiança de que está colocando a inflação na meta.

Apesar do nível dos juros básicos, atualmente em 12,25% ao ano, o diretor afirmou que o dinamismo do consumo das famílias, impulsionado por gastos do governo, e o desempenho do crédito podem ser tratados como elementos mitigadores da política monetária.