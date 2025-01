Premiê do Japão pede a Biden para dissipar preocupações sobre venda da US Steel

Por Kevin Buckland e Kiyoshi Takenaka

TÓQUIO (Reuters) - O primeiro-ministro do Japão, Shigeru Ishiba, pediu ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que dissipe preocupações das comunidades empresariais japonesa e norte-americana sobre o status da aquisição da U.S. Steel pela da Nippon Steel <5401.T>.

Ishiba fez a solicitação em uma reunião online com Biden e o presidente das Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., nesta segunda-feira, que abordou questões de segurança econômica e cooperação em segurança marítima no Mar do Sul da China, de acordo com um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Japão.