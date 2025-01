Robusta, economia dos EUA pode não precisar das grandes reformas de Trump

NOVA PAISAGEM

Quando Trump entrou na Casa Branca pela primeira vez em 2017, a economia vinha crescendo de forma constante desde o final da crise financeira de 2007-2009, mas o ritmo era frequentemente lento e o emprego não havia se recuperado totalmente. Havia espaço para o impulso proporcionado pela Lei de Cortes de Impostos e Empregos, assinada por Trump, e, embora as tarifas de importação que se seguiram tenham causado um golpe na economia global, os EUA se mostraram amplamente resilientes.

O que havia sido a mais longa expansão econômica dos EUA nos tempos modernos só terminou quando a pandemia de Covid-19 começou em março de 2020.

A inflação era uma preocupação distante naquela época, aparentemente ancorada abaixo da meta de 2% do Federal Reserve. Os compradores de casas podiam encontrar hipotecas com taxas fixas de 30 anos em torno de 4%, e o governo estava financiando suas operações com taxas de títulos de longo prazo em torno de 3%.

Hoje, a inflação está persistentemente acima da meta do Federal Reserve, as taxas hipotecárias estão próximas de 7% e os rendimentos dos Treasuries de 30 anos estão em torno de 5% e subindo, fato que pode refletir as dúvidas do mercado sobre a contenção da inflação e sobre a disciplina financeira dos EUA no futuro.

"Ainda há uma preocupação de que a inflação não seja superada... Vamos resolver esse problema, portanto, não se preocupe com isso", disse o diretor do Fed Christopher Waller, na semana passada, sobre o aumento dos rendimentos dos títulos de longo prazo. Mas "a outra coisa que está recebendo cada vez mais atenção é a preocupação com os déficits fiscais... Se isso não mudar no futuro, em algum momento os mercados exigirão um prêmio... É isso que estamos vendo".