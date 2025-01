Preços ao produtor dos EUA têm alta moderada em dezembro

WASHINGTON (Reuters) - Os preços ao produtor dos Estados Unidos subiram de forma moderada em dezembro, mas é improvável que o dado mude a previsão de que o Federal Reserve deixará a taxa de juros inalterada até o segundo semestre deste ano, em meio à resiliência do mercado de trabalho.

O índice de preços ao produtor para a demanda final aumentou 0,2% no mês passado, após um avanço não revisado de 0,4% em novembro, informou o Departamento do Trabalho nesta terça-feira. Economistas consultados pela Reuters haviam previsto uma alta de 0,3%.

No período de 12 meses até dezembro, o índice acelerou para 3,3%, após um aumento de 3,0% em novembro. A aceleração na taxa anual refletiu os preços mais baixos do ano passado, especialmente dos produtos de energia, que saíram do cálculo.