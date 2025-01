Vice-presidente do BC do Japão sinaliza chance de aumento de juros na próxima semana

Por Leika Kihara

YOKOHAMA (Reuters) - O Banco do Japão vai debater se aumentará a taxa de juros na próxima semana, conforme as perspectivas de ganhos salariais sustentados aumentarem e as perspectivas para a política dos Estados Unidos se tornarem mais claras no discurso de posse do presidente eleito Donald Trump, disse o vice-presidente do banco central, Ryozo Himino.

Em um discurso para líderes empresariais na cidade de Yokohama, Himino disse nesta terça-feira que "não seria normal" que as taxas de juros reais permanecessem negativas depois que o Japão tiver superado os choques e fatores que causaram a deflação.