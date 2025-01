BCE deve ser prudente com cortes nos juros devido à incerteza alta, dizem autoridades

"Do nosso ponto de vista, dizer que é aqui que achamos que será a trajetória da taxa de juros transmite uma sensação de certeza que não sentimos", disse Lane em Hong Kong.

Luis de Guindos, o vice-presidente do BCE, por sua vez, foi um pouco mais contundente.

"Se os próximos dados confirmarem nossa linha de base, a trajetória da política é clara, e esperamos continuar reduzindo ainda mais a restritividade da política monetária", disse De Guindos em Madri.

No entanto, ele também deixou claro que o nível de incerteza é excepcional, justificando a prudência.

"As perspectivas são obscurecidas por uma incerteza ainda maior, impulsionada por possíveis atritos comerciais globais, fragmentação macroeconômica, tensões geopolíticas e preocupações com a política fiscal na zona do euro", disse ele.

Ainda assim, Lane permanece otimista com relação à inflação, o foco principal do banco, argumentando que existem condições para que as pressões dos preços diminuam ainda mais, conforme previsto na linha de base citada por De Guindos.