Cyrela diz que acordo com CPP permite apresentar "oportunidades de co-investimento" em SP

(Reuters) - A Cyrela afirmou nesta quarta-feira que seu acordo com o CPP Investment Board permite que ela apresente "oportunidades de coinvestimento" na cidade de São Paulo ao fundo de pensão canadense, negando que tenha celebrado uma joint venture para investimentos conjuntos com o CPP.

"Conforme acordado entre as partes, caso a Cyrela identifique projetos que atendam aos critérios de elegibilidade previstos e deseje ofertá-los a terceiros, por um período de 5 anos, o CPPIB teria o direito de primeira oferta para participar do projeto em parceria com a Cyrela", afirmou a construtora em esclarecimentos ao mercado.

No início da semana, o fundo de pensão do Canadá anunciou em comunicado que havia acertado um acordo de joint venture com a Cyrela para desenvolver condomínios residenciais na cidade de São Paulo, com meta de investimento de 1,7 bilhão de reais, no qual a Cy.Capital, subsidiária de gestão de fundos da Cyrela, seria a responsável pela gestão do veículo de investimento.