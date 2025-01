Economia da Alemanha registra contração de 0,2% em 2024

A previsão dos analistas consultados pela Reuters era de uma queda de 0,2% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2024.

Como uma economia voltada para a exportação, a Alemanha está sofrendo com a fraqueza da demanda global e a concorrência dos produtos chineses. As exportações caíram 0,8% em 2024 em comparação com o ano anterior.

Após a contração no último trimestre do ano, a economia pode estar em recessão se o primeiro trimestre de 2025 também for negativo. Uma recessão técnica é definida como dois trimestres consecutivos de contração.

(Reportagem de Maria Martinez)