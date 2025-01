Guerras lideram riscos globais enquanto elite de Davos se reúne sob a sombra de um mundo fragmentado

A Síria, a "terrível situação humanitária em Gaza" e a possível escalada do conflito no Oriente Médio serão o foco do encontro, de acordo com o presidente e CEO do Fórum, Borge Brende.

Os negociadores estavam definindo nesta quarta-feira os detalhes finais de um possível cessar-fogo em Gaza, após uma maratona de conversas no Catar.

A ameaça de desinformação foi classificada como o risco global mais grave nos próximos dois anos, de acordo com a pesquisa, o mesmo de 2024.

Em um horizonte de 10 anos, as ameaças ambientais dominaram as preocupações dos especialistas com relação aos riscos, segundo a pesquisa. O clima extremo foi o principal risco global de longo prazo, seguido pela perda de biodiversidade, mudanças críticas nos sistemas da Terra e escassez de recursos naturais.

No ano passado, as temperaturas globais ultrapassaram 1,5 grau Celsius acima da era pré-industrial pela primeira vez, deixando o mundo mais perto de violar o compromisso assumido pelos governos no acordo climático de Paris de 2015.

Um risco global é definido pela pesquisa como uma condição que afetaria negativamente uma proporção significativa do PIB global, da população ou dos recursos naturais. Os especialistas foram entrevistados em setembro e outubro.