PESQUISA-BCE reduzirá juros mais quatro vezes até meados do ano, dizem economistas

O BCE pode afrouxar ainda mais a política monetária este ano, mas deve encontrar um meio-termo que não induza uma recessão nem cause um atraso indevido na contenção da inflação, disse o economista-chefe do BCE, Philip Lane, na segunda-feira.

As duas principais economias do bloco estão atoladas em turbulências políticas e a atividade continua lenta. A economia da Alemanha contraiu 0,2% no ano passado, informou o Escritório Federal de Estatísticas.

"Dadas as situações políticas na França e na Alemanha, há um alto risco de que vejamos inatividade na Europa, o que certamente conterá o investimento e o consumo e também tornará a Europa potencialmente mais fraca na reação a Donald Trump", disse Carsten Brzeski, chefe global de macro do ING.

"O BCE terá que entregar cortes nos juros, porque, se não o fizer, corre o risco da inflação ficar abaixo da meta", disse ele.

O Conselho do BCE iniciou sua campanha de afrouxamento em junho do ano passado, realizando quatro cortes m 2024. Eles ainda têm vários outros previstos para este ano.

Todos os 77 economistas da pesquisa de 10 a 15 de janeiro disseram que a taxa de depósito cairá em mais 25 pontos-base em 30 de janeiro, para 2,75%. Uma maioria de 60%, 46 dos 77, espera mais três cortes até meados do ano, em março e dois no segundo trimestre, levando a taxa de depósito para 2,00%.