Presidente do BC do Japão sinaliza chance de aumento dos juros na próxima semana

Falando em uma reunião de executivos de bancos regionais, Ueda disse que o Banco do Japão elevará os juros se as melhorias na economia e nos preços continuarem.

A política econômica do novo governo dos EUA e a dinâmica das negociações salariais deste ano no Japão são fundamentais para decidir o momento do aumento dos juros, disse ele.

"Houve muita conversa positiva sobre as perspectivas salariais" quando os gerentes das filiais regionais do Banco do Japão se reuniram na semana passada, disse Ueda.

"Atualmente, estamos analisando os dados minuciosamente e compilaremos as conclusões em nosso relatório trimestral de perspectivas. Com base nisso, discutiremos se devemos aumentar os juros na reunião da próxima semana e gostaríamos de chegar a uma decisão."

O dólar tinha queda de 0,77% em relação ao iene, a 156,75, após os comentários de Ueda.

Embora analistas consultados pela Reuters tenham previsto no mês passado que o banco central japonês elevará os juros para 0,5% até o final de março, eles ficaram divididos sobre se a medida será tomada em janeiro ou em uma reunião posterior, em 18 e 19 de março.