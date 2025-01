Queda na inflação do Reino Unido dá alívio a ministra após liquidação no mercado

Por Suban Abdulla e David Milliken

LONDRES (Reuters) - A inflação britânica sofreu uma desaceleração inesperada no mês passado e os núcleos dos índices de preços - monitorados pelo Banco da Inglaterra - caíram de forma mais acentuada, de acordo com dados oficiais que serão bem recebidos pela ministra das Finanças, Rachel Reeves, após uma liquidação no mercado.

A taxa anual de inflação caiu para 2,5% em dezembro, de 2,6% em novembro, informou o Escritório de Estatísticas Nacionais.