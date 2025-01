Yellen defende gastos da pandemia por terem evitado a perda de milhões de empregos

Por Andrea Shalal

WASHINGTON (Reuters) - A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, defenderá nesta quarta-feira a resposta do governo do presidente Joe Biden à pandemia da Covid-19, argumentando que os gastos com estímulo e outras políticas levaram a um crescimento robusto e evitaram a perda de milhões de empregos.

Em seu último discurso importante antes de deixar o cargo na terça-feira, Yellen argumentará que os cheques do governo Biden, os créditos fiscais mensais a crianças e o aumento dos benefícios de desemprego reduziram os principais riscos de queda, e que a inflação - que disparou no mundo todo - desacelerou mais cedo nos EUA do que em outros países ricos.