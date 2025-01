ANÁLISE-Dólar mantém força com investidores de olho em políticas econômicas de Trump

Grande parte desses ganhos ocorreu depois da vitória de Trump na eleição de novembro, quando os investidores correram para preparar os portfólios em torno das políticas comerciais e tarifárias do novo governo, que devem oferecer suporte ao dólar no curto prazo, ao mesmo tempo em que pressionam outras economias e moedas.

As tarifas de importação, com suas possíveis pressões inflacionárias, podem levar o Fed a ser cauteloso com os cortes de juros, mesmo com as tensões comerciais obscurecendo as perspectivas de crescimento econômico global e fazendo com que mais investidores busquem o dólar como ativo seguro.

Quanto mais tempo os juros dos EUA permanecerem mais altos do que os rendimentos em outras economias desenvolvidas, maior será o apelo do dólar para os investidores.

Embora Trump tenha se queixado com frequência de que a força excessiva do dólar diminui a competitividade das exportações dos EUA e prejudica a produção e os empregos no país, suas políticas são vistas pelos mercados como um estímulo à moeda.

Em mais um sinal da importância da política cambial para o novo governo, Scott Bessent, escolhido por Trump para chefiar o Departamento do Tesouro, disse na quarta-feira que garantirá que o dólar continue sendo a moeda de reserva global.

"Continuamos vendo o dólar como fundamentalmente supervalorizado, mas, pelo menos no curto prazo, é difícil encontrar catalisadores que façam com que o dólar se enfraqueça", disse Brian Rose, economista sênior do UBS Global Wealth Management.