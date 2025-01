Dólar oscila pouco com mercado à espera de dados dos EUA e posse de Trump

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha baixa de 0,27%, a 6,017 reais na venda.

Como tem ocorrido frequentemente nos primeiros pregões deste ano, os agentes financeiros voltavam suas atenções nesta quinta para o cenário externo, à medida que continuam especulando sobre a trajetória da taxa de juros do Federal Reserve e as implicações das medidas do novo governo dos EUA.

Nesse último ponto, o destaque do pregão será a audiência do indicado de Trump para o Departamento do Tesouro, Scott Bessent, no Senado, com os mercados globais em busca de sinais de como o presidente eleito implementará suas promessas de campanha.

Analistas têm apontado que Bessent, um veterano de Wall Street, buscará controlar os déficits dos EUA e utilizar as prometidas tarifas de importação como uma ferramenta de negociação com aliados e adversários.

Bessent prometeu na quarta-feira garantir que o dólar continue sendo a moeda de reserva global.

O principal temor em relação às políticas do novo governo é de que possam ser inflacionárias, o que forçaria o banco central dos EUA a manter a taxa de juros em um patamar elevado, interrompendo seu atual ciclo de afrouxamento monetário.