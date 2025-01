Pedidos semanais de auxílio-desemprego nos EUA aumentam; condições do mercado de trabalho continuam saudáveis

WASHINGTON (Reuters) - O número de norte-americanos que entraram com novos pedidos de auxílio-desemprego aumentou mais do que o esperado na semana passada, mas permaneceu em níveis compatíveis com um mercado de trabalho saudável.

Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego subiram em 14.000, para 217.000 em dado com ajuste sazonal, na semana encerrada em 11 de janeiro, informou o Departamento do Trabalho nesta quinta-feira. Economistas consultados pela Reuters previam 210.000 pedidos para a última semana.

Os dados de pedidos de auxílio tendem a ser voláteis no início do ano, mas continuaram a sinalizar demissões baixas que estão sustentando o mercado de trabalho e a economia em geral.