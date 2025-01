Vendas no varejo dos EUA têm ganho sólido em dezembro

WASHINGTON (Reuters) - As vendas no varejo dos Estados Unidos cresceram de forma sólida em dezembro, indicando uma forte demanda na economia e reforçando ainda mais a abordagem cautelosa do Federal Reserve para novos cortes da taxa de juros.

As vendas no varejo subiram 0,4% no mês passado, após um ganho revisado para cima de 0,8% em novembro, informou o Departamento de Comércio nesta quinta-feira.

Economistas consultados pela Reuters previam que as vendas no varejo, que são em sua maioria mercadorias e não são ajustadas pela inflação, avançariam 0,6%, depois de um aumento de 0,7% informado anteriormente para novembro.