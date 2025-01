Bancos de Wall St percebem oportunidade de regras de capital mais flexíveis com Trump

Por Pete Schroeder

WASHINGTON (Reuters) - Encorajados por um novo governo Trump mais amigável e por seu sucesso no ano passado em enfraquecer projetos que previam regras mais duras de aumento de capital, os grandes bancos dos Estados Unidos planejam pressionar pela revisão de outros regramentos, de acordo com executivos do setor.

Entre as metas do setor estão a fixação de uma versão muito mais fraca da regra de capital "Basel Endgame", a redução de uma sobretaxa de capital cobrada dos bancos globais, a reformulação de uma restrição importante de alavancagem e a revisão dos "testes de estresse" anuais do Federal Reserve, que avaliam se um banco pode resistir a um choque econômico, disseram três executivos com conhecimento do ambicioso plano de lobby.