Ibovespa fecha em alta com ajuda de Vale à espera de Trump

- VALE ON avançou 3,46%, na esteira da alta dos futuros do minério de ferro no exterior e dados da China melhores do que o esperado. No setor de mineração e siderurgia, CSN MINERAÇÃO ON valorizou-se 5,13%, CSN ON subiu 4,1%, USIMINAS PNA ganhou 3,51% e GERDAU PN fechou com variação positiva de 0,64%.

- ITAÚ UNIBANCO PN subiu 0,72%, única ação entre os grandes bancos de varejo do Ibovespa no azul, apoiada por relatório do UBS BB elevando a recomendação do papel a compra. No setor, BRADESCO PN caiu 1,19%, BANCO DO BRASIL ON cedeu 0,12% e SANTANDER BRASIL UNIT perdeu 0,68%. BTG PACTUAL UNIT cedeu 0,27%.

- MINERVA ON valorizou-se 3,72%, com o setor de proteínas como um todo na parte alta da coluna positiva do Ibovespa. BRF ON subiu 1,38%, MARFRIG ON avançou 1,91% e JBS ON encerrou com alta de 0,86%.

- IRB(RE) ON avançou 4,21%, renovando uma máxima de fechamento desde dezembro de 2023. O BTG Pactual reiterou em relatório no começo da semana sua recomendação de compra para as ações da resseguradora, afirmando que, além do valuation barato, a empresa tem uma quantidade significativa de créditos fiscais e segue atrás de seus pares de seguro na bolsa.

- PETROBRAS PN subiu 0,4%, em dia de fraqueza dos preços do petróleo no exterior, onde o barril de Brent, usado como referência pela estatal, terminou com declínio de 0,62%. PETROBRAS ON cedeu 0,07%.

- YDUQS ON recuou 5,71%, tendo como pano de fundo relatório do JPMorgan sobre o setor cortando a recomendação dos papéis do grupo de educação para neutra e reduzindo o preço-alvo de 18 a 10,50 reais. COGNA, que teve a recomendação "overweight" mantida, subiu 1,63%, com o noticiário também incluindo anúncio de programa de recompra de ações pela empresa.