Dólar oscila pouco com mercado de olho em posse de Trump e leilões do BC

Operadores já têm reduzido as apostas de cortes na taxa de juros pelo Fed na esteira de dados recentes que apontaram que o mercado de trabalho dos EUA continua resiliente, com a taxa de desemprego caindo no mês passado.

A repercussão mais ampla dos anúncios de Trump, no entanto, só deve ser conhecida na terça-feira, uma que vez os mercados dos EUA estão fechados devido ao feriado do Dia de Martin Luther King Jr.

O índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- caía 0,26%, a 109,040.

Na cena doméstica, agentes financeiros aguardam dois leilões de linha (venda de dólares com compromisso de recompra) a serem realizados pelo BC durante a manhã, no que será a primeira intervenção cambial desde o início do mandato do novo presidente da autarquia, Gabriel Galípolo.

O BC informou na sexta-feira que fará dois leilões de linha com oferta total de 2 bilhões de dólares.

O leilão de linha A será realizado das 10h20 às 10h25, com oferta de 1 bilhão de dólares e data de recompra em 4 de novembro de 2025. Já o leilão de linha B será realizado das 10h40 às 10h45, com oferta de 1 bilhão de dólares e data de recompra em 2 de dezembro de 2025.