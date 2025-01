Perspectiva de 2025 mais difícil para bancos deve ofuscar números ainda positivos do 4º tri

Lembrando que, no varejo, os juros dos empréstimos normalmente levam seis meses para se ajustar aos rápidos aumentos da Selic, os analistas do Safra apontaram que, esse atraso, combinado com novos limites impostos em linhas de crédito rotativas, provavelmente agravará a compressão de margem em 2025.

"Como os 'incumbentes' não estavam aumentando agressivamente o portfólio recentemente, acreditamos que a inadimplência aumentará, mas não esperamos que a qualidade dos ativos individuais seja um problema", acrescentaram Daniel Vaz e Maria Luisa Guedes em relatório no último dia 14.

Na ocasião, eles cortaram a recomendação das ações do Bradesco para "neutra", citando pressão em margens e menor visibilidade para a recuperação do ROE. Itaú permaneceu com "outperform", assim como BB e Santander Brasil continuaram com classificação "neutra". Todos os preços-alvo foram reduzidos.

O Santander Brasil, como de costume, inicia a temporada de balanços do setor no próximo dia 5, antes da abertura do mercado no Brasil. Itaú Unibanco divulga na mesma quarta-feira, mas após o fechamento. Bradesco reporta no dia 7 e Banco do Brasil em 19 de fevereiro.

Analistas do Itaú BBA liderados por Pedro Leduc também afirmaram que a safra de resultados quarto trimestre deve ser de modo geral positiva para o setor, uma vez que indicadores macroeconômicos permaneceram aquecidos no final do ano.

"No entanto, não vamos nos empolgar, pois os ventos contrários da atividade estão aumentando. As divulgações do quarto trimestre devem importar muito menos do que os indicadores subjacentes ou comentários da administração para 2025", afirmaram em relatório neste mês.