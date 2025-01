Trump faz novas ameaças tarifárias contra UE e China

Os mercados financeiros e grupos de comércio se animaram brevemente na terça-feira, mas seus últimos comentários ressaltaram o desejo de longa data de Trump de impor tarifas mais amplas e um novo prazo de 1º de fevereiro para tarifas de 25% contra o Canadá e o México, bem como taxas sobre a China e a UE.

Trump disse que a UE e outros países também têm superávits comerciais preocupantes com os Estados Unidos.

"A União Europeia é muito, muito ruim para nós", disse ele, repetindo comentários feitos na segunda-feira. "Portanto, eles terão de pagar tarifas. É a única maneira ... de se obter justiça."

Trump disse na segunda-feira que estava considerando impor as tarifas sobre o Canadá e o México, a menos que eles reprimissem o tráfico de imigrantes ilegais e de fentanil, incluindo precursores químicos da China, através das fronteiras dos EUA.

Trump já havia ameaçado com uma tarifa de 10% sobre as importações chinesas por causa do comércio, mas realinhou isso com o prazo de 1º de fevereiro.

A China disse que está disposta a manter a comunicação com os EUA para "lidar adequadamente com as diferenças e expandir a cooperação mutuamente benéfica". A China busca promover laços estáveis e sustentáveis com os EUA, disse o Ministério das Relações Exteriores.