Dólar volta a cair com mercado retirando prêmios de risco e fecha a R$5,9255

No início da tarde, comentários de Trump em evento do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, contribuíram para suavizar as taxas de juros no mercado norte-americano de títulos e fizeram o dólar perder força ante outras divisas, incluindo o real.

Trump afirmou que as empresas globais devem fabricar produtos nos EUA, caso queiram evitar tarifas, mas não anunciou medidas concretas ou fez novas ameaças específicas. Na prática, o discurso manteve a avaliação de que, por enquanto, nada muda em matéria de tarifas.

Operador ouvido pela Reuters pontuou que, sem medidas tarifárias concretas, o mercado, que estava pronto para comprar moeda com o discurso de Trump, demonstrou certo alívio com o discurso considerado “ameno”.

Em reação, a moeda norte-americana perdeu força ante várias divisas no exterior e o dólar chegou a oscilar abaixo dos 5,90 reais no Brasil. Às 14h50, já após a fala de Trump, o dólar à vista atingiu a mínima de 5,8736 reais (-1,22%).

No mercado, uma avaliação recorrente é a de que o dólar terá dificuldades para atingir cotações ainda mais baixas ante o real, de forma sustentável, em função da questão tarifária nos EUA e da desconfiança em relação à política fiscal do governo Lula. Sobre o Brasil, profissionais têm lembrado que o recesso parlamentar termina em fevereiro e que o equilíbrio fiscal segue como o principal desafio.

No exterior, às 17h15, o índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- caía 0,24%, a 108,010.