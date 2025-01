Trump pede US$1 trilhão em investimentos sauditas e preços do petróleo mais baixos

"Mas pedirei ao príncipe herdeiro, que é um cara fantástico, para arredondar o valor para cerca de 1 trilhão de dólares", disse Trump ao Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. "Acho que eles farão isso porque temos sido muito bons com eles."

Ele também pediu à nação do Golfo que reduza os preços do petróleo, dizendo que isso poderia ajudar a acabar com a guerra da Rússia na Ucrânia.

"Se o preço caísse, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia terminaria imediatamente. Neste momento, o preço está alto o suficiente para que a guerra continue -- é preciso baixar o preço do petróleo", disse Trump, falando remotamente por meio de um link de vídeo.

"Eles deveriam ter feito isso há muito tempo. Eles são muito responsáveis, na verdade, até certo ponto, pelo que está acontecendo", acrescentou Trump.

O escritório de comunicações do governo saudita não retornou imediatamente um pedido de comentário sobre as falas de Trump no fórum.

(Reportagem de David Ljunggren, Ismail Shakil e Yousef Saba)