Ações de China e Hong Kong sobem após Trump dizer que conversa com Xi foi "amigável

XANGAI (Reuters) - As ações da China e de Hong Kong subiram nesta sexta-feira, impulsionadas pelos comentários do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que sua recente conversa com o colega chinês Xi Jinping foi "amigável" e que pode chegar a um acordo comercial com a China.

Os mercados também foram ajudados pela força das ações com altos dividendos, beneficiadas pelo plano de Pequim de introduzir fundos de longo prazo que, segundo algumas estimativas, poderiam valer 1 trilhão de iuanes (140 bilhões de dólares) em capital novo a cada ano.

No fechamento, o índice de Xangai teve alta de 0,7%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,77%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 1,86%.