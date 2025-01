BV capta US$150 mi com IFC para ampliar crédito para energia solar

SÃO PAULO (Reuters) - O banco BV captou 150 milhões de dólares com o International Finance Corporation (IFC), um braço do Banco Mundial, para financiar a ampliação da carteira de empréstimos de geração distribuída de energia para pessoas físicas no Brasil, informou o banco nesta segunda-feira.

O prazo do financiamento é de cinco anos, afirmou comunicado do banco, em parceria que prevê ainda uma consultoria técnica do IFC para a área de energia solar do BV para que a instituição consiga expandir seu portfólio voltado para painéis solares.

O diretor executivo do varejo do banco BV, Flávio Suchek, disse no comunicado que vê "demanda crescente dos consumidores por energia de fontes renováveis".