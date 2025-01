Dólar fecha perto da estabilidade sob influência do exterior

Às 9h15, pouco depois da abertura, o dólar à vista marcou a cotação máxima de 5,9569 reais (+0,65%). O movimento, no entanto, não se sustentou.

Principal gatilho para as negociações globais no dia, a notícia de que a startup chinesa DeepSeek lançou na semana passada um assistente de IA gratuito e de custo bem menor, na comparação com outras empresas estabelecidas no mercado, provocou uma aversão a ativos de maior risco.

Papeis de empresas ligadas à IA despencaram em todo o mundo, pesando sobre índices acionários como o Nasdaq, que recuava mais de 3% em Nova York. Investidores foram em busca da proteção dos Treasuries, o que fez os rendimentos dos títulos norte-americanos cederem. O dólar também cedia ante o iene e o franco suíço -- consideradas moedas de proteção.

No Brasil, este cenário retirou força do dólar ante o real.

“Pela manhã faria sentido algum tipo de realização, com movimento de compra de dólares. Mas isso não foi suficiente para firmar o câmbio para cima”, comentou durante a tarde o diretor da assessoria de câmbio FB Capital, Fernando Bergallo.

Segundo ele, o exterior pesou sobre as cotações do dólar no Brasil em um contexto de “excesso de depreciação do real no final do ano passado”.