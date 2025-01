Ações europeias fecham em pico recorde com redução de nervosismo com setor de tecnologia

O setor de tecnologia, que sofreu um golpe na sessão anterior, subiu 0,3%, com o grupo de consultoria de engenharia e tecnologia Alten na liderança com uma alta de 7,7% após divulgar os resultados anuais.

No entanto, ações relacionadas à IA, como a ASM International e a Schneider Electric recuaram ainda mais, com queda de 3,7% e 7,5%, respectivamente.

O modelo de IA mais barato da DeepSeek e sua popularidade crescente abalaram investidores em todo o mundo na segunda-feira, gerando um movimento de venda de ações de tecnologia em meio a questionamentos sobre a avaliação altíssima dos líderes de IA.

O foco dos investidores também está nas decisões sobre os juros do Federal Reserve e do Banco Central Europeu (BCE) nesta semana.

Com um corte de 0,25 ponto na taxa já precificado para o BCE, as atenções estão voltadas para os comentários dos formuladores de política monetária para definir o tom do ciclo de flexibilização para 2025.

"Com base nos recentes discursos do BCE, os dois próximos cortes parecem ser um consenso agora, mas o caminho depois disso não. Nossa opinião continua sendo a de que os dados acabarão forçando o BCE a continuar cortando até uma taxa terminal de 1,5%, se não for menor", disse uma equipe de analistas do Bank of America Global Research liderada por Ruben Segura-Cayuela.