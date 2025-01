Aneel extingue processos de térmicas emergenciais da Âmbar Energia após pagamento de multas

No acordo firmado com a Âmbar, ficou definido que a empresa deveria pagar cerca de 1 bilhão de reais em multas por descumprimento de prazos dos contratos das termelétricas. Mas a companhia ainda garantiu o recebimento de 10,5 bilhões de reais em receitas pela geração termelétrica --ante 18,7 bilhões de reais estipulados na época da contratação.

A decisão pela extinção dos processos se deu por maioria, com voto favorável da nova diretora interina da Aneel, Ludimila Lima, que participou de sua primeira reunião. Ela disse que acompanharia o entendimento do relator, Ricardo Tili, depois de ter verificado que a Âmbar realizou os pagamentos devidos nesta terça-feira. Na sequência, o diretor-geral da Aneel, Sandoval Feitosa, decidiu mudar seu voto e acompanhar Lima e Tili.

Além desse, outros 10 processos paralisados ou que estavam com votações empatadas tiveram decisão final nesta terça-feira, com a chegada de Lima na cadeira do colegiado que estava vaga desde a saída de Hélvio Guerra, em maio do ano passado.

Em um dos casos, a Aneel decidiu por maioria negar a proposta do diretor Fernando Mosna de encaminhar para análise do Tribunal de Contas da União (TCU), Controladoria-Geral da União (CGU) e Congresso Nacional a operação financeira realizada pelo Ministério de Minas e Energia para antecipar recebíveis da União junto à Eletrobras com o objetivo de aliviar as contas de luz.

O governo fez uma securitização de mais de 7 bilhões de reais em recebíveis, que foram somados a 4 bilhões de reais de fundos setoriais para quitar dois empréstimos contraídos pelo setor elétrico no passado. Segundo análise da Aneel, o benefício aos consumidores foi não só pequeno, da ordem de 46,5 milhões de reais, como também não isonômico, alcançando clientes de apenas algumas distribuidoras do país.

A Aneel ainda finalizará a regulamentação da operação, mas decidiu por não encaminhar o processo para avaliação de órgãos de controle e parlamentares.