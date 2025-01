Receitas federais crescem 9,62% em 2024 e batem recorde com atividade forte e medidas arrecadatórias

No ano, os recursos captados pela Receita, que englobam a coleta de impostos de competência da União, tiveram alta real de 9,69% sobre 2023, a 2,524 trilhões de reais. Já as receitas administradas por outros órgãos, com peso grande dos royalties sobre a exploração de petróleo, tiveram alta real de 8,27% no ano, a 128,5 bilhões de reais.

O governo arrecadou no ano 20,6 bilhões de reais com a legislação voltada à tributação de fundos fechados e offshore, apontou nesta quarta-feira o secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, citando que os mecanismos de investimento são usados por super-ricos.

Já a cobrança feita sobre a atualização do valor de bens e direitos de brasileiros no exterior gerou ganho de 7,4 bilhões de reais em 2024.

Em outra frente, ações de conformidade, autorregularização e transação tributária geraram uma arrecadação de 18,3 bilhões de reais no ano passado.

Para Barreirinhas, as iniciativas aprovadas pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva desde 2023 não são puramente arrecadatórias, mas voltadas a gerar justiça tributária, promovendo cobranças sobre pessoas que antes não contribuíam.

"Essas medidas, que não são de aumento de arrecadação, são de justiça fiscal, de orientação do contribuinte e de organização da Receita, alcançaram quase 100 bilhões de reais de economia, ajudaram muito o resultado do ano passado", disse, classificando o dado do ano como "espetacular".