Nasdaq lidera alta de Wall Street com recuperação de ações de tecnologia

O setor de tecnologia do S&P 500 subiu 3,6% em seu maior ganho percentual diário desde 31 de julho, enquanto o índice Philadelphia de semicondutores ganhou 1,1%.

As ações da Apple subiram 3,7%. Investidores estavam ansiosos para ouvir a Apple, a Microsoft e outras empresas quando apresentarem seus resultados trimestrais nesta semana.

A venda de papéis de tecnologia ocorreu depois que a startup chinesa DeepSeek lançou modelos de IA que, segundo ela, estavam no mesmo nível ou eram melhores do que os rivais norte-americanos líderes do setor por uma fração do custo.

"Estamos tendo a típica recuperação que se espera quando se tem notícias que não são muito específicas e mais um potencial para uma mudança futura", disse Rick Meckler, sócio da Cherry Lane Investments, um escritório de investimentos familiares.

"Parte do mercado de tecnologia, especialmente o relacionado à IA, estava pronta para uma pequena liquidação, e essa notícia foi a desculpa para isso. Hoje estamos vendo os caçadores de pechinchas voltarem e também aqueles que estão descontando as notícias sobre a DeepSeek, já que não sabemos muito sobre ela."

O Dow Jones subiu 0,31%, para 44.850,35 pontos. O S&P 500 ganhou 0,92%, para 6.067,70 pontos. O Nasdaq avançou 2,03%, para 19.733,59 pontos.