Soja fica estável e milho e trigo sobem enquanto mercado aguarda ação tarifária de Trump

Por Renee Hickman

CHICAGO (Reuters) - Os preços futuros de grãos negociados na bolsa de Chicago subiram nesta terça-feira, com investidores ajustando suas posições enquanto esperam para ver se o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cumprirá suas ameaças de impor tarifas de 25% sobre as importações do Canadá e do México neste fim de semana, disseram analistas.

Os futuros da soja oscilaram durante a sessão, devido à incerteza tarifária e à pressão da melhora do clima na América do Sul, de acordo com analistas.