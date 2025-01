Vale prioriza minério de ferro com maior margem e reduz produção no 4º tri

Uma das principais mineradoras de minério de ferro do mundo, a Vale produziu 85,28 milhões de toneladas da commodity entre outubro e dezembro.

A produção do Sistema Sul, que reúne minas mais antigas e com menor teor de ferro, recuou mais de 40% no quarto trimestre ante um ano antes, enquanto a importante mina S11D, no Pará, atingiu um recorde de produção, destacou a empresa, em relatório de produção e vendas.

Com isso, as vendas de minério de ferro no quarto trimestre caíram 10,1% ante o mesmo período de 2023, para 81,2 milhões de toneladas, o que se refletiu em maiores prêmios.

O prêmio "all in" subiu 2,9 dólares por tonelada ante o terceiro trimestre, totalizando 4,6 dólares por tonelada, com o prêmio médio dos finos de minério de ferro atingindo 1 dólar por tonelada no trimestre.

Em relatório a clientes, o BTG Pactual afirmou que a produção no quarto trimestre veio abaixo do esperado pelo banco, que era de 83 milhões de toneladas, mas citou entender a estratégia da companhia, "de remover toneladas de alta sílica de um mercado que tem sido claramente punitivo a contaminantes".

"No final das contas, a Vale está tomando uma decisão sensata para proteger as realizações de preços de minério de ferro e o mix de produtos, mas acreditamos que o mercado precisará de mais clareza sobre a estratégia futura para entender a extensão da lacuna entre embarques e produção no futuro", afirmou o BTG, na relatório.