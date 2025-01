Analistas projetam ajustes no trecho curto da curva de juros na quinta-feira pós-Copom

O gestor de Renda Fixa Ativa da Inter Asset, Ian Lima, chamou atenção para o fato de o BC, no parágrafo do comunicado que tratou do “cenário mais recente”, excluir a avaliação sobre uma “maior abertura do hiato do produto”, mas citar em seu lugar “pressões no mercado de trabalho”.

Na avaliação de Lima, ao fazer a troca do “hiato” pelo “mercado de trabalho”, o BC não quis abrir margem para ser interpretado como dovish (brando com a inflação).

“Ele teve um cuidado substituindo as expressões. Trocou um risco por outro”, disse Lima, para quem isso é de certo modo um balde de água fria nas projeções.

“A ponta curta (da curva de juros) vai sentir mais e deve subir, até o janeiro 2027, que é onde (a curva) está mais amassada”, avaliou, lembrando que desde o início de 2025 a parte curta vinha passando por ajustes de baixa.