CEO da Vale defende convergência com desenvolvimento do Brasil em 1º encontro oficial com Lula

Ao ser escolhido pelo Conselho de Administração, Pimenta tomou como uma de suas missões melhorar o relacionamento da Vale com o governo federal e outros públicos, segundo disse anteriormente em encontro com analistas de mercado.

Uma fonte a par da reunião da véspera disse que Lula falou que o governo e a mineradora precisam trabalhar juntos, pontuando que houve "ruídos" no passado, mas que não precisa ter mais. O encontro, no Palácio do Planalto, teria durado cerca de 1 hora.

Questionada, a Vale preferiu não comentar a declaração da fonte. Em sua nota, a empresa destacou que desde que assumiu a presidência, Pimenta "mantém agenda regular de relacionamento institucional com diversos públicos, como comunidades, autoridades, investidores e demais agentes do setor".

A escolha de Pimenta para liderar a companhia, pelo Conselho de Administração, ocorreu após o governo de Lula ter feito com frequência duras críticas sobre os rumos da mineradora e ter dado sinais públicos de que gostaria de influenciar na escolha de um novo executivo. A mudança ocorreu com o fim do mandato de seu antecessor, Eduardo Bartolomeo.

À época, o presidente do conselho da Vale, Daniel Stieler, disse em entrevista à Reuters que a Vale precisava aprimorar o processo de comunicação para o governo perceber o valor da companhia para a sociedade, e defendeu que Pimenta teria as habilidades para guiar a companhia nesse rumo.

Privatizada na década de 1990, a Vale tornou-se nos últimos anos uma empresa com capital pulverizado, sem controle definido, e tem como maior acionista a Previ, fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil. Outros acionistas relevantes são a Mitsui e a Blackrock.