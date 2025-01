Itamaraty e embaixada dos EUA criam grupo de trabalho sobre voos de brasileiros deportados

Escobar, que assumiu o posto na semana passada, foi recebido pela secretária de Assuntos Consulares do Ministério das Relações Exteriores, Márcia Loureiro. De acordo com uma fonte diplomática, a conversa teve a intenção de resolver os problemas causados pelo voo, no qual os deportados viajaram algemados e, segundo eles, não tiveram permissão para ir ao banheiro, em uma aeronave com problemas mecânicos.

Mais cedo nesta quarta-feira, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, afirmou que o chanceler Mauro Vieira havia recebido a tarefa do governo de buscar um novo acordo com os EUA sobre a deportação de imigrantes brasileiros ilegais.

"Com relação aos deportados, o ministro Mauro Vieira, das Relações Exteriores, saiu com a incumbência de negociar um novo acordo com as autoridades norte-americanas para que os brasileiros que sejam deportados agora venham com o mínimo de dignidade, que seus direitos fundamentais sejam respeitados", disse Lewandowski em coletiva de imprensa, referindo-se à tarefa atribuída ao chanceler em reunião com o presidente Lula.

Segundo o ministro da Justiça, sua pasta irá acompanhar a chegada dos deportados, por meio da Polícia Federal, da mesma forma que vem atuando com relação a qualquer pessoa que ingressa no território nacional, o que inclui triagem e todo o processo de imigração.

O Ministério dos Direitos Humanos ficou encarregado de montar um centro de acolhimento no aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, acrescentou Lewandowski.

ACOLHIDA