Diretoria do BC do Japão sinalizou intenção de continuar aumentando os juros, mostra ata da reunião de dezembro

Por Leika Kihara

TÓQUIO (Reuters) - Os membros da diretoria do Banco do Japão discutiram como usar as estimativas sobre a taxa de juros neutra da economia para determinar novos aumentos nos custos de empréstimos, com um deles dizendo que a taxa básica ainda está longe desse nível, segundo a ata da reunião de dezembro.

Outro membro questionou se era apropriado usar estimativas baseadas em dados do prolongado período de deflação do Japão para determinar o momento de futuros aumentos da taxa de juros, de acordo com a ata divulgada nesta quarta-feira.