Dólar fecha perto da estabilidade com mercado de olho em Fed e BC

Em janeiro a divisa acumula queda de 5,03%.

Às 17h06 na B3 o dólar para fevereiro -- atualmente o mais líquido -- subia 0,18%, aos 5,8695 reais.

A chamada “superquarta” tinha na agenda a decisão sobre juros do Fed, às 16h, acompanhada por entrevista coletiva do chair da instituição, Jerome Powell, além do anúncio do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central do Brasil, após as 18h30.

Além disso, o Banco Central realizou às 10h20 leilão de linha (venda de moeda com compromisso de recompra no futuro) de 2 bilhões de dólares, na segunda intervenção no câmbio desde que Gabriel Galípolo assumiu a presidência da autarquia. A operação visava rolagem de um vencimento programado para 4 de fevereiro.

Com as decisões sobre juros largamente precificadas nos ativos -- que projetavam manutenção nos EUA e alta de 100 pontos-base no Brasil --, investidores mantiveram a cautela durante a maior parte do dia.

Às 10h55 o dólar à vista marcou a cotação máxima de 5,8899 reais (+0,35%), ensaiando alguma recuperação após as perdas recentes, mas às 12h40 já estava na mínima de 5,8429 reais (-0,45%), sem que houvesse notícias que justificassem nem a venda, nem a compra de moeda.