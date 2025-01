Governo vai criar sistema para fortalecer crédito consignado privado, diz Haddad

BRASÍLIA (Reuters) -O governo vai implementar um mecanismo para fortalecer as concessões de crédito com desconto em folha de pagamento para os trabalhadores do setor privado, disse nesta quarta-feira o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, citando a criação de uma plataforma para comparar taxas de juros oferecidas pelos bancos.

Em entrevista a jornalistas nesta quarta-feira, após reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e presidentes de bancos, Haddad afirmou que todos os trabalhadores formais poderão ser beneficiados.

A Reuters mostrou em outubro que o governo buscava viabilizar taxas mais baixas por meio de uma plataforma unificada no e-social para o consignado do trabalhador com carteira assinada, modalidade já existente.