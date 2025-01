Melnick expande atuação para São Paulo em parceria com a Even

SÃO PAULO (Reuters) - A construtora Melnick anunciou nesta quarta-feira a entrada no mercado imobiliário da capital paulista, por meio de um projeto com valor geral de vendas de 700 milhões de reais, em parceria com a Even.

Segundo fato relevante da Melnick, a participação da companhia no projeto é de 25%, marcando a expansão da atuação da empresa -- que já está presente no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná -- para um novo estado.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)