Nasdaq registra alta em lucro do 4º tri com força de segmento de tecnologia financeira

As expectativas de um pouso suave para a economia dos Estados Unidos, mercados de ações fortes e projeções de um ambiente regulatório mais flexível para negócios sob o governo de Donald Trump deram novo fôlego ao mercado norte-americano de IPO durante o trimestre relatado.

O total de novas listagens da Nasdaq subiu para 162 no quarto trimestre, em comparação com 100 no ano anterior, resultando em um aumento de 1,6% na receita de serviços de listagem e dados da empresa.

O negócio de soluções da Nasdaq, que abriga os produtos de tecnologia financeira da operadora, registrou aumento de 10% na receita, chegando a 949 milhões de dólares.

O lucro líquido atribuível à Nasdaq, em uma base ajustada, foi de 438 milhões de dólares, ou 76 centavos de dólar por ação, no quarto trimestre encerrado em 31 de dezembro, em comparação com 395 milhões de dólares, ou 72 centavos de dólar por ação, um ano antes.

(Por Pritam Biswas em Bengaluru)